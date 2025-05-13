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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 46. BÖLÜM CANLI İZLE: Bahar yeni bölüm izle full HD ve kesintisiz! Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar 46. bölüm seyret

        Bahar 46. bölüm canlı izle ekranı! Bahar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 13 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için Bahar 46. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. 46. bölümde Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:01
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          Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Deniz Akçay tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümünde, nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir. Bahar 45. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…

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          BAHAR’IN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler.

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          Umay’dan geriye yalnızca Bahar’a bırakılmış umutsuz bir mektup kalmıştır.

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          Korku içinde kızlarını arayan aile, gelen beklenmedik bir haberle umutlanır.

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          Ancak kısa sürede, bu umut yeni bir bilinmezliğe dönüşür.

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          Herkes Umay'ın izini bulabilmek için seferber olmuşken, Peran’a kimliği belirsiz, yüzü tanınmaz halde olan genç bir kadın getirilir.

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          Tüm bu yaşananlar ise Bahar'ın yeni ve kesin bir karar almasına neden olur.

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          Nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir.

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          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 46. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 46. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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