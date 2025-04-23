Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Show TV dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, geçtiğimiz akşam 43. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Bahar 43. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin son bölümünde yaşanan gerilim Bahar ve Evren’in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir. İşte, Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…