Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar 36. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 36. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.