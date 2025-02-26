Bahar 36. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 25 Şubat Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Bahar 36. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 25 Şubat 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar 36. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 36. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
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BAHAR’IN 36. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bahar, Leyla’nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır.
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Gerçeği Timur’a söylemek ile Leyla’nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.
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Çağla, Tolga’nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga’nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder.
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Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir.
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Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar.
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Bahar’ın evinde huzurlu bir akşam yemeği planlanırken, Seren ve Aziz Uras’ın aldığı kararı kabullenemeyen Efsun, duyduklarını içine sindiremez ve soluğu Bahar’ın evinde alır.
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Saklı kalan gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun’un bu çıkışı, beklenenden çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.
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BAHAR SON BÖLÜM İZLE
25 Şubat Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 36. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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