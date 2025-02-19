Bahar 35. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 18 Şubat Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin son bölümünde Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. Bahar 35. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 18 Şubat 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 35. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde evlilik oyununa dahil olan Rengin’in attığı adım, Timur ve Bahar’ı tamamen hazırlıksız yakalar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 35. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
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BAHAR’IN 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bahar, Leyla’nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır.
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Ancak Evren’in beklenmedik hamlesi, bu oyunu tahmin edilenden çok daha karmaşık bir hale getirir.
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Hastaneye gelen sıradışı bir vaka ise doktorları alışılmışın dışında bir sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip daha önce hiç deneyimlemedikleri bir tıbbi muammanın içine çekilir.
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Öte yandan, Tolga’nın geçmişi birer birer açığa çıkarken, Çağla kendini en korktuğu gerçekle yüzleşmek zorunda bulur.
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Evlilik oyununa dahil olan Rengin’in attığı adım, Timur ve Bahar’ı tamamen hazırlıksız yakalarken, Leyla’nın Bahar’a bıraktığı sır, herkesin hayatında sarsıcı bir kırılma yaratacaktır.
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BAHAR SON BÖLÜM İZLE
18 Şubat Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 35. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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