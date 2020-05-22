Bahadır Tatlıöz'ün 'Ben de Özledim' şarkısı müzikseverlerle buluştu - Magazin haberleri

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1982 yılında yayınlanan Ferdi Tayfur albümüne adını vererek kült olmuş şarkılar listesinin zirvesinde yer alan 'Ben de Özledim'in yepyeni aranjesi ve 'evde kal' sürecine uygun olarak kurgulanan klibi ise Bahadır Tatlıöz imzası taşıyor.

Karantinada olduğumuz, sahne ve konserlerin tamamının sekteye uğrayarak müzik sektörünün de içinde olduğu bu zor günlerde müzisyenlerin bir araya gelerek üretmeye devam ettiği ve ele ele vererek kaygısızca birlik olduğu bu proje dinleyicileriyle buluştu. 'Ben de Özledim' şarkısının klibinde; Bahadır Tatlıöz, Aydın Kurtoğlu, Gülden ve Mustafa Ceceli'nin evlerinden çekip yolladığı görüntülere daha önceden çekilmiş dış görseller eşlik edince ortaya 80'li yılların sıcaklığı, nostaljik duygularımızın kabardığı görüntüler ortaya çıktı.

'Bende Özledim'in yepyeni hali, Bemol9 Müzik Yapım ve DMC dağıtımı ile Bahadır Tatlıöz feat Aydın Kurtoğlu, Gülden, Mustafa Ceceli 'Ben de Özledim' tüm müzik platformlarında yayında.