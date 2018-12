2014 yılında yayınladığınız “Mavi” albümünden sonra hayatınız nasıl değişti?

‘’Mavi’’ albümü; müzik kariyerimin ve yazdığım şarkıların insanlarla ilk temasını taşıdığı için, çok kıymetli. Yıllardır içimde tuttuğum duyguları dinleyiciye ulaştırmak hayallerimden biriydi. Bu hayalimi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğim için mutluyum. İlk albüm çalışmam olmasına rağmen sağlam bir dinleyici kitlesine ulaşması ve müzik otoriterleri tarafından tam not alması mutluluk verici. Hayatıma yeni insanlar ve yeni duygular kazandırdığı için beni bir sonraki evreye daha çabuk hazırladı. Dinleyicilerin duygularına bir nebze de olsa dokunabildiysem, bu ‘’Mavi’’ sayesinde oldu. Bir kez daha bu başarıya ortak olan herkese teşekkür ediyorum.

Müzik piyasası beklentilerinizi karşıladı mı?

Beklentilerimin ne olduğu ile alakalı aslında. Popüler olmak mı? Efsane olmak mı? Günümüz sanat camiasında popülarite ve başarı ne yazık ki eş değer tutuluyor. Bu da kalitenin inanılmaz düşmesine sebep oluyor. Kişi popülerse başarılı sayılıyor. Ben popüler olmaya çalışmıyorum işimi en iyi nasıl yaparım, insanların duygularına nasıl tercüman olurum bunun derdindeyim. Haliyle böyle düşünen birinin şu anki camiada beklentilerini karşıladığını söylemesi gönülden olmuyor ne yazık ki. Ama işini doğru yapan biri için bu bir kısas değil. Çünkü; ben efsane olmaya kararlıyım.

Albümünüz ve şarkılarınız çok dinlenmesine ve geniş bir hayran kitleniz olmasına rağmen neden sizi daha fazla göremiyoruz?

Popüler kültürün içinde dönen bir çark olmayı reddediyorum. Neden olmadığım bir karaktere bürünüp kişiliğimden ödün vereyim. Kaldı ki sanat ve sanatçı toplumların liderleridir. Öncülük etmek ve söylenemeyenleri dile getirmek en büyük görevleridir. Ben bunu duygularım aracılığıyla dile getirip bir duruş gösteriyorum. Evet, sanatı ve duyguları bir tarafa bırakıp herkesleşmiş olsaydım, daha fazla platformda karşılaşabilirdik. Ben ördüğüm duvarın doğru olduğuna inanıyorum. Dünyayı samimiyet kurtaracak…

"EK İŞ OLARAK TAKSİYE ÇIKIYORUM"

Üç üniversite bitirmiş bir müzisyensiniz, müzikten para kazanabiliyor musunuz?

Maalesef :) Müzikten henüz kazanç sağlayamadım.

Peki nasıl geçiniyorsunuz?

Şu anda ek iş olarak taksiye çıkıyorum. Üniversite okurken kendi hayatımı sürdürebilmek adına haftanın belirli geceleri çıktığım takside binlerce hayat hikayesine şahit oldum. İnsanların hayat hikayelerini dinledikçe duygu heybemde genişledikçe genişledi. Bunu yorucu bir iş olmaktan çıkartıp, faydalı bir hale getirdim ve şarkılarıma yansıtmaya başladım. Kim bilebilir ? Belki de dinleyicinin söylemekten kaçındığı her şeyi onlara fısıldadığım için bu denli sevildi şarkılarım.

"MÜZİK YETENEK YARIŞMALARI SADECE BASAMAK"

Müzik yetenek yarışması çıkışlı bir sanatçı olarak bu programlar hakkında düşünceleriniz ne? Sizce bu yarışmalar katılanlara sürdürülebilir bir kariyer imkanı veriyorlar mı?

Bu tarz yarışmalara katılacak olan insanlara diyebileceğim tek şey, eğer üretebiliyorsanız ve yaptığınız işe saygı duyuyorsanız, bu platformları sadece basamak olarak görmeliler. Yoksa sonrasında büyük bir yıkımın içine girebilirler.

Akademi Türkiye yarışmasından bu yana geçen 10 seneye baktığınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı? Varsa neleri değiştirmek isterdiniz?

Geçmişe dönebilseydim eğer, kariyerim için daha iyi kararlar alırdım. Mesela işinde daha iyi olan insanlarla tanışmayı ve müzik hayatıma onlarla başlamayı çok isterdim. Ama her şeyin bir sebebi vardır mutlaka. Böyle olması gerekliydi demek ki. Daha olgun daha mantıklı kararlar alabilmem için, çabalarımın karşılığını daha değerli kılabilmek için, böyle olması gerekliydi.



"SESİNİZİ DUYURABİLMEK İÇİN MİLYON DOLARLIK PRODÜKSİYONLARA GEREK KALMADI"

Müzik sektörü dijitalleşme ile büyük bir değişim yaşadı. Sizce 20 sene önce bu işi yapıyor olsaydınız neler farklı olurdu?

21. Yüzyılda yaşıyoruz ve inanılmaz bir tüketim çılgınlığı var. Hayatın her köşesinde sürekli bir değişime şahit oluyoruz. Bunun sorumlusu ise, her yanımızı sarmış durumda olan sosyal medya. Artık hiçbir şey eskisi gibi gizli saklı değil. Bir dokunuşla dünyanın öbür ucunda yaşanmış bir olaya şahit olabiliyoruz. Bu bir bakıma iyi aslında. Sesinizi duyurabilmek için milyon dolarlık prodüksiyonlara gerek kalmadı artık. Dijital dünyanın böyle bir güzelliği var fakat bir bakıma da kötü, çünkü; Her önüne gelen iyi bir şey yaptığını sanıp büyük bir dijital kirliliğe sebep olunca, iyi olanlarda arada kaynayıveriyor. Kısaca her dönemin kendi içinde iyi ve kötü tarafları var bence. İşinizi iyi yaptığınızda geçte olsa karşılığını alıyorsunuz.

Bu sektörde var olmak kolay değil. Pes ettiğiniz, vazgeçtiğiniz oluyor mu?

Korkularımla başa çıkmayı iyi biliyorum. Her şey bir tarafa kendi şarkılarımı yapıyor olmak, bu korkularımı ortadan kaldırıyor. İyi veya kötü, sonucu ne olursa olsun hepsi bizim elimizde. Yılgınlığım, yorgunluğum ve çaresiz bekleyişlerim olmuyor değil tabi. Fakat onlardan da beslenmeyi iyi biliyorum. Ben değil üretemeyenler korksun…

Biraz son çalışmanız “Çaresiz Şehir”den bahsedelim, tarzınızda bir yumuşama var değil mi?

Sanatı bir klasman içine sokmayı kesinlikle reddediyorum. Bu işi yapıyorsanız duygularınıza yön vermeye çalışmamalısınız. Bilakis kendinizi teslim etmeniz lazım onlara. Yoksa kalıplaşmış ve sınırları çizilmiş duyguların dışına çıkamazsınız. İşte bu yüzden sınırımız gökyüzü. Çaresiz şehir de böyle bir şarkı. İçimden geldiği gibi yazdım, içimden gelenlerle seslendirdim . Var olan zincirlerimi kırmaya devam ettim. Bunu yapmayı bırakıp kendimi kısıtlamaya çalışırsam sıradanlaşırım.

Şarkının bir hikayesi var mı?

Şarkı tamamen gerçek bir hikayeden ibaret. Hayatını kaybetmiş bir arkadaşımın anısına yazdım. Son zamanlarda çektiği acılara şahit olduğum için bende derin izler bıraktı. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Bir nebze de olsa dokunabilmişsem dinleyiciye, bu beni mutlu eder. Çaresiz şehir de düzenlemeyi sevgili Febyo Taşel yaptı. Klip yönetmenimiz ise İlker Savaşkurt. Yapım sürecini ise Alfa7 ve DMC üstlendi. Başta dinleyiciler olmak üzere, bana inanan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.