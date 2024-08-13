Bir firma daha halka arz oldu; Bahadır Kimya için gong çaldı! Toplamda 16 milyon lot dağıtan firma, 816 milyon TL halka arz büyüklüğü açıkladı. 'BAHKM' kodu ile borsada işlem görmeye başlayan olan Bahadır Kimya, elde edeceği fonun yüzde 60-70'ini ham madde tedariki için kullanacak. İşte, Bahadır Kimya halka arz detayları...