Bahadır Kimya talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, halka arz sonuçlarına çevrildi. Katılım endeksine uygun olmayan Bahadır Kimya halka arz kapsamında toplamda 16 milyon lot dağıtımında bulunacak. Halka arz büyüklüğü 816 milyon TL olarak duyurulan Bahadır Kimya 5-6-7 Ağustos tarihleri arasında talep toplamıştı. Peki, "Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı? Bahadır Kimya kaç lot verdi, 'BAHKM' ne zaman borsada işlem görecek?" İşte detaylar...