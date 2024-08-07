Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı? Bahadır Kimya kaç lot verdi?
Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. 5-6-7 Ağustos tarihleri arasında 51,00 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Bahadır Kimya halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarı yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı? Bahadır Kimya kaç lot verdi?" İşte Bahadır Kimya halka arz sonuçları ve 'BAHKM' BIST koduyla işlem göreceği tarih...
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Bahadır Kimya talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, halka arz sonuçlarına çevrildi. Katılım endeksine uygun olmayan Bahadır Kimya halka arz kapsamında toplamda 16 milyon lot dağıtımında bulunacak. Halka arz büyüklüğü 816 milyon TL olarak duyurulan Bahadır Kimya 5-6-7 Ağustos tarihleri arasında talep toplamıştı. Peki, "Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı? Bahadır Kimya kaç lot verdi, 'BAHKM' ne zaman borsada işlem görecek?" İşte detaylar...
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BAHADIR KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?
Bahadır Kimya 51 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi.
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BAHADIR KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 5-6-7 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
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BAHADIR KİMYA HALKA ARZ OLASI LOT DAĞILIMI
Toplamda 16 milyon lot dağıtacak firmanın olası lot dağılımı şöyle;
- 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (408 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (306 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (255 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (204 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).
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BAHADIR KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?
Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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BAHADIR KİMYA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Bahardır Kimya 'BAHKM' hissesinin borsada işlem tarihi henüz belli olmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak.
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BAHADIR KİMYA HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 20-30 Yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
- Yüzde 60-70 Hammadde tedariki.
- Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.