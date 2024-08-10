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        Haberler Bilgi Ekonomi Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı! Bahadır Kimya kişi başı kaç lot düştü, ne zaman işlem görmeye başlayacak?

        Bahadır Kimya halka arz sonuçları! Bahadır Kimya ne zaman işlem görmeye başlayacak?

        Bahadır Kimya halka arz sonuçları açıklandı. 13 Ağustos 2024 tarihinde işlem görmeye başlayacak olan firma, halka arzdan elde ettiği fonun büyük kısmını ham madde tedariki için kullanacak. Peki, Bahadır Kimya halka arz sonuçları ne oldu, kişi başı kaç lot düştü? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:46
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        • 1

          Bahadır Kimya halka arz detayları netleşiyor. Toplamda 16 milyon lot dağıtan firmanın sonuçları açıklandı. 13 Ağustos'ta BIST'te ilk kez işlem görecek şirket, 'BAHKM' kodu ile yatırımcısı tarafından takip edilecek. İşte, Bahadır Kimya halka arz sonuçları...

        • 2

          BAHADIR KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI

          Toplamda 16 milyon lot dağıtacak firmada, kişi başına 1122 TL değerinde 22 lot düştü. Firmanın halka arzına 373.692 kişi katıldı.

        • 3

          BAHADIR KİMYA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

          Bahadır Kimya 13 Ağustos 2024 tarihinde BIST'te işlem görmeye başlayacak.

        • 4

          BAHADIR KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 51 TL olarak belirlendi.

        • 5

          BAHADIR KİMYA HALKA ARZ FON KULLANIMI

          Yüzde 20-30 Yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.

          - Yüzde 60-70 Hammadde tedariki.

          - Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.

        • 6

          BAHADIR KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ayrıca firma katılım endeksine de uygun değil.

        • 7

          BAHADIR KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 5-6-7 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

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