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Bağlılık Aslı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 2019 senesinde beyaz perdeyle buluşan Bağlılık Aslı filmi gündemdeki yerini koruyor. Peki, dram türündeki Bağlılık Aslı filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte haberimizin detayları...

15.08.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Bağlılık Aslı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Kaplan Film'den Semih Kaplanoğlu ve Furkan Yeşilnur'un yapımcılığında ekrana gelen Bağlılık Aslı filminin senaryosu ve yönetmenliği'de Semih Kaplanoğluna ait. Peki, 2019 senesinde vizyona giren Bağlılık Aslı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte haberimizin ayrıntıları...

BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bağlılık Aslı, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise yeniden işe başlamak için gün sayar. İşe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Bu sırada hayatındaki birçok sorunla boğuşan genç kadın, uzun araştırmaların ardından, kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

BAĞLILIK ASLI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kübra Kip

Ece Yüksel

Umut Kurt

Almina Avcı

Merve Şeyma Zengin

Jale Arıkan

Osman Aktaş

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