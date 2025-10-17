'Bağlantı Hatası'nda 1 milyon liralık ödül

Sinema salonları, uzun süredir kriz yaşanıyor. Sinemacılar, izleyicileri sinema salonlarına çekmek için ödül kampanyası başlattı.

'Bağlantı Hatası' adlı sinema filmi; ailede, okulda, arkadaş çevresinde ve dijital dünyada farklı biçimlerde süren zorbalık sarmalını beyazperdeye taşıyacak. Gösterime, 31 Ekim'de girecek olan film, akran zorbalığına ve toplumsal şiddetin görünmeyen biçimlerine karşı sesini yükseltenleri 1 milyon liralık ödülle buluşturacak.

REKLAM advertisement1

Gökçen Usta’nın yönettiği; Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk’ün başrolleri paylaştığı 'Bağlantı Hatası'; hem gençlerin yaşadığı görünmez travmalara hem de yetişkinlerin çoğu zaman farkında olmadan sürdürdüğü baskı kalıplarına ayna tutacak.

REKLAM

Vizyonla birlikte başlayacak #BağlantıKur sosyal farkındalık hareketi, insanları yalnızca tanık olmaktan çıkarıp kendi hikâyesinin sesi olmaya davet edecek. İzleyiciler, 31 Ekim - 1 Aralık arasında filmi izleyip sinema salonunda bir fotoğraf çekerek; akran zorbalığına karşı buldukları güçlü ve vurucu bir sloganla birlikte instagram’da paylaşımda bulunacak.

Paylaşımlar sinema, medya ve psikoloji alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek; en yaratıcı paylaşımı yapan kişi 1 milyon lira değerindeki büyük ödülü kazanacak.