Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler arı ürünlerine yöneldi - KIRKLARELİ

AA

Kırklareli'nde arı ürünleri üreten Emrah Akol, AA muhabirine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sistemlerini doğal yollarla güçlendirmek isteyen birçok kişinin arı ürünlerine yöneldiğini söyledi.Salgının hemen ardından antioksidan bakımından zengin olan propolis başta olmak üzere, meşe balı ve polen satışlarının ciddi oranda arttığını belirten Akol, stokların tükenme noktasına geldiğini ifade etti.Akol, özellikle İstanbul'da yaşayanların internet üzerinden arı ürünlerine ulaştıklarını anlatarak, "Salgından sonra propolis satışları neredeyse 10 misli arttı. Günlük satışımız propoliste 5 şişe iken bugünlerde 50 şişeye kadar çıktı. Gün gün artıyor. Bal ve polende de aynı. Normal şartlara göre çok artış oldu. Son günlerde özellikle propolis ve meşe balında stok sıkıntısı yaşamaya başladık." dedi.- Arı ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyorKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ise bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, arı ürünleri tüketilmesinin faydalı olacağını söyledi.Özellikle, propolis, meşe balı ve polen gibi ürünlerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kolaylı, bunun bilimsel çalışmalarda da kanıtlandığını dile getirdi.Propolisin çok geniş etki mekanizmalarına sahip olduğunun altını çizen Kolaylı, şunları kaydetti:"Yapısında bulunan sayısız fenolik yapılı doğal moleküllerin yüksek derecede antioksidan, antibakteriyal, antiviral, antiiflamatuar ve antitumoral özellikleri ile doğal terapötik bir ajandır. Anadolu propolis özütleri ile yaptığımız hayvan ve hücre kültürü çalışmalarımız ile propolisin antidiyabetik, antiülseratif, antitümoral özelliklere sahip olduğunu belirledik. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiğine inandığımız bugünlerde kaliteli propolis özütlerinin düzenli ve kontrollü şekilde tüketilmesi faydalı olacaktır. Herhangi bir rahatsızlığı bulunanlar propolisi doktor kontrollünde kullanmalılar."