Bağışıklık sistemi güçlendirmek için şuruplara da oldukça ihtiyacımız oluyor. Peki, bağışıklık sistemi güçlendirici şuruplar nelerdir?

BAĞIŞIKLI GÜÇLENDİRİCİ ŞURUPLAR NELERDİR?

Bağışıklık sistemimizin güçlü olması bizlerin konforlu bir yaşam sürmesine katkı sağlar. Vücudumuza giren virüs, bakteri vb.. zararlı hücreler ile başarılı bir şekilde savaşarak sağlığımıza tekrar kavuşmayı bağışıklık sistemimize borçluyuz. Tabiki de en hafif gripden şu anda tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 a kadar tüm bakteri ve vürisler ile başarılı savaşmanın yolu Güçlü Bağışıklık Sisteminden geçer.

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın bir çok yolu vardır. Bu yöntemleri başlıklar ise sıralamak gerekir ise, modern tıbbın desteği ile alınan vitamin takviyeleri bitkisel çaylar, beslenme düzenlemeleri ve meyveler destekleri başlıca sayılabilir. Tabiki de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında bir de büyük şehirlerde yaşıyorsak tercihlerimiz daha çok günlük alınan vitamin takviyeleri olmaktadır. İşte bu vitamin takviyeleri oral yol ile alınan haplar veya şuruplar olabilir. İnsanoğlu bu takviyeleri genellikle hap olarak kullanmayı tercih etsede, çocuklar için veya bazı durumlarda şurup olarak tüketilmesi de yaygınlaşmadadır.

Düzenli kullanıma uygun olan şuruplar ile bağışıklık sistemimizi doktor kontrolünde dengelemek doğru bir karar olabilir. Genellikle multivitemin ve minarel içeren şuruplar tercih edilmektedir. Bu şurupların içerik bölümlerinde hangi vitamin ve mineralleri bulundurduğu her zaman yazmaktadır. Özen gösterilmesi gereken vücutlarımızın sağlıklı işlemesi için vazgeçilmez olan Çinko, C, D, E, B12 vb.. vitaminleri bulundurmasıdır. Fakat dikkat etmemiz gereken sadece bir ilacı yaşamımıza dahil etmek malesef bağışıklık sisteminin sağlığı için yeterli değildir. İyi bir bağışıklık sistemi için günlük uykumuzu almaya özen göstermeli ve düzenli spor yapmak olmazsa olmazdır.

Covid-19 salgının ülkemizde tırmanmaya devam ettiği bu günlerde havanında soğumaya başlaması ile beraber bağışıklık sistemimizin ne kadar önemli olduğu tekrar gündeme gelen bir konu oldu. Belirtmekte fayda gördüğüm nokta bağışıklık sistemine verilen önemin abartılmadığıdır. Vücut sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlıklı bir bağışıklıktan geçmektedir.