bağışıklık sistemi güçlendirici kür

Virüs nedeniyle bağışıklık sistemimizin önemini bir kez daha anladık. Bu yazımızda sizlere bağışıklık sistemimizi güçlendirecek kürlerden söz edeceğiz. Bu kürler oldukça basit ve evde hazırlanabilen besinler olduğundan evdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren kür önerileri

Vücudun savaşa hazır ordusunu A vitaminleri, C vitaminleri, E Vitaminleri, Selenyum mineralleri ve Çinko mineralleri oluşturur. Bu sebeple bu vitaminler ağırlıklı beslenmek bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir.

• Özellikle sabahları içilmesi önerilen; limon dilimi, kakule, zencefil, çubuk tarçın ile demlenmiş ılık suya bir çay kaşığı miktarı kestane balı ekleyerek içebilirsiniz.

• Evde mayalanmış bir kâse yoğurt içerisine

o Bir çay kaşığı miktarı zerdeçal

o Bir çay kaşığı zencefil

o Bir çay kaşığı ısırgan tohumu ve üzüm çekirdeği

Ekleyerek karıştırıp tüketebilirsiniz. Zerdeçal içinde bulunan Curcumin sebebiyle yüksek antioksidan etkiye sahiptir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren İçecekler

Basit ve etkili ilk tavsiyemiz su! Su dışında bitki çayları da bağışıklığımızı güçlendiren etkilere sahiptir. İçmek üzere hazırlanan suyun ılık olması tavsiye edilir. İçtiğiniz ılık suya limon sıkarak ya da limon dilimini içine atarak C vitamini katkısı sağlayabilirsiniz.

Dikkat!

Hamur işleri, yağda kızartılarak tüketilen besinler, stres, alkol ve sigara bağışıklığı düşüren etkenlerdendir. Ağır tatlılar da bağışıklığı düşüren besinlere dâhil edilebilir.