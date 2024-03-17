Yani lifler, sıvıyı emer ve dışkının kütlesini artırır. Bu sayede daha büyük bir dışkı hacmi oluşur ve bu oluşum, bağırsaklardan daha rahat geçmesini sağladığı için sindirime yardımcı olur. Bununla birlikte 2 yemek kaşığı chia tohumu günlük lif ihtiyacının üçte birini karşılayabilir.