Kabızlığı azaltan sindirimi rahatlatan 6 yiyecek!
Kabızlık birçok insanın yaşadığı bir rahatsızlıktır. Peki, kabız olunduğunda sindirimi kolaylaştırabilecek yiyecekler var mıdır? İşte, sizin için tüketildiğinde kabızlığa yardımcı olabilecek 6 besini derledik.
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Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre kabızlık, haftada üç veya daha az dışkılama olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte tüm yetişkinlerin yüzde 16'sının ve 60 yaş üstü yetişkinlerin ise üçte birinin kabızlık sorunu yaşadığı düşünülüyor. İşte, kabızlıktan kurtulmak için tüketilebilecek besinlere dair detaylar...
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1. ÖĞÜTÜLMÜŞ KETEN TOHUMU
Amerikan Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan araştırmaya göre keten tohumu tüketmek, bağırsak hareket sıklığında ve dışkı kıvamında iyileşmelere yol açabiliyor.
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Bununla birlikte iyi bir lif kaynağı olan keten tohumunu, sindirimi daha kolay olduğundan öğütülmüş tercih edebilirsiniz.
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2. KİVİ
Asya Pasifik Klinik Beslenme dergisinde 2010 yılında yayınlanan araştırmada kivinin; dışkıyı toparlama, bağırsaktan geçiş süresini hızlandırma ve kolon kaslarını gevşetme yeteneği bulundu.
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Bununla birlikte kivideki aktinidin adı verilen bir enzim, mide-bağırsak yolu boyunca sabit hareketini desteklediğinden sindirime yardımcı olabilir.
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3. CHIA TOHUMU
Chia tohumları süt gibi bir sıvıyla birleştirildiğinde hızla kalın bir jel oluşturan bir besindir. Bununla birlikte Gıda Bilimi ve Beslenme dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre bu tohumların jel oluşturan lifleri, onları kabızlığa karşı faydalı kılar.
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Yani lifler, sıvıyı emer ve dışkının kütlesini artırır. Bu sayede daha büyük bir dışkı hacmi oluşur ve bu oluşum, bağırsaklardan daha rahat geçmesini sağladığı için sindirime yardımcı olur. Bununla birlikte 2 yemek kaşığı chia tohumu günlük lif ihtiyacının üçte birini karşılayabilir.
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4. YULAF
Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü dergisinde 2008'de yayınlanan araştırmaya göre yulaf, bağırsak hareketlerini kolaylaştırmak için dışkının nemlendirilmesine ve yumuşatılmasına yardımcı olan iyi bir çözünür lif kaynağıdır.
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5. KURU ERİK
2021 yılında Monash Üniversitesi’nde yayınlanan araştırmaya göre kuru erik lif sağlar. Bunun yanı sıra kuru erik, iyi bir sorbitol kaynağıdır. Sorbitol müshil özelliklere sahip, doğal olarak oluşan bir şeker içeriğidir. Bununla birlikte kuru erik suyu, lif sağlamasa da bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olabilecek sorbitol içerir.
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6. KAHVE
Kahvede doğal olarak bulunan kafein, sindirim sistemi boyunca içeriğin ilerlemesine yardımcı olan kas kasılmalarını uyarır. Dolayısıyla kahve, kabızlığa yardımcı olabilen besinlerdendir.
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Ayrıca Nutrients dergisinde 2022 yılında yapılan bir araştırmada kahve içmenin, midede gastrin ve ince bağırsakta kolesistokinin gibi sindirimi destekleyen hormonların üretimini uyardığı bulundu.
Kaynak: The American Journal of Clinical Nutrition, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, National Institute for Health and Care Excellence, Nutrients, Health, Medline Plus, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases