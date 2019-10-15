15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnce ve kalın bağırsakta oluşan beyaz solucan ya da kurt şeklindeki parazitlerdir. Ancak çok fazla olmaları durumunda mesaneye kadar gidebilmektedirler. Bağırsak kurtları yumurtlama şekliyle ürerler ve bu şekilde insan vücuduna girerler. Türkiye’de en fazla görüleni kıl kurdudur. Küçük olurlar. Tenyalar ise; tedavi edilmezse bir kaç metre uzayabilmektedirler.
Pis sulardan, işlenmiş hayvansal gıdalardan, pis sularla sulama yapılan sebzelerden, hayvan dışkılarından, topraktan ve kişilerden bulaşabilen parazitler, kıl kurtları ve tenyalardır. Sebzelerin iyi şekilde yıkanması ve ellerin sürekli sabun ile yıkanmasına mutlaka önem verilmelidir. Çünkü temiz ve hijyen olmayan her şey bu parazitlerin oluşmasına sebep olmaktadır.
Bağırsak Kurt Oluşumunun Belirtileri:
Belirtilerden bir kaçının olması halinde, bir hekime görünmek gereklidir. Çünkü eğer böyle bir durum oluşmuşsa parazitler yediğiniz her gıdayı emerek sizi halsiz, yorgun ve bitkin hissettirmeye başlar. Vücutta vitamin ve kan azalmaya başlar. Bazı çengelli kurt şeklinde olanlar kan emicidir. Bu da kansızlık yapar. Bağırsak kurtları düğümlenirse ishal ya da kabızlık yapar. Bağırsak kurtları karaciğere zarar verebilmektedir.
Süt emen bebeklerde bağırsak kurdu olmaz ancak anne de varsa geçme ihtimali olabilmektedir. Çocuklarda bağırsak kurtları ölümcül olabilmektedir.
Parazitlerin ve bağırsak kurtlarının tedavisi için şuruplar kullanılmaktadır. İki kerelik doz olarak alınmaktadır. Bu parazitlerin tırnak diplerinde ya da iç çamaşırına bulaşma ihtimali söz konusudur. Onun için her açıdan temizliğe ve hijyene önem vermek gerekmektedir. Aile içerisinde herkesin aynı tedaviyi uygulaması şarttır. Çünkü bulaşıcı olma ihtimali yüksektir.
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