Bağdat Caddesi'ndeki otelde yangın çıktı
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir otelde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü
Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.
Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.
Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.
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