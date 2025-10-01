Habertürk
        Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Bağcılar’da otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

        Bağcılar'da hareket halindeki bir otomobile, kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 00:08 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:08
        Olay saat 21.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi.

        Motosikletle caddeye giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, caddede seyir halinde olan otomobile ateş açtıktan sonra kaçtı.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, aracı durdurdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olayda yaralanan sürücü ve yanındaki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

