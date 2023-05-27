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Bağcılar’da 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Geçtiğimiz gün İstanbul Bağcılar'da insanın kanını donduran bir saldırı gerçekleşti. İlçede 11 yaşındaki bir kız çocuğu okul çıkışında kaçırıldı. Küçük çocuğa dükkanında cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş: 27.05.2023 - 08:40 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar’da 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı
AA

Bağcılar’da 11 yaşındaki çocuğa dükkanında cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar’da 24 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 11 yaşındaki M.Y. okuldan çıktıktan sonra evine gelmedi. M.Y.‘nin ailesi durumdan endişelenerek polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.’nin okul çıkışında bindiği aracı belirledi. Aracın su satıcısı M.Ş.’ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.Ş. yakalanırken, 11 yaşındaki M.Y.’nin ise şahsa ait dükkanın ses yalıtımlı bölümünde bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.Ş., Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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