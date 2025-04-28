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        Haberler Gündem Bağcılar'da ütü yapan kadının başına tavan düştü

        Bağcılar'da ütü yapan kadının başına tavan düştü

        Bağcılar'da evinde ütü yapan Gülay Tunalı'nın bir anda başına tavan çöktü. Yaralanan Tunalı, "2-3 dakika önce torunum orada oyun oynuyordu. Torunum için çok korktum. Aynı dairede geçen yıl da yatak odasının tavanı çökmüştü" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:30
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        Ütü yapan kadının başına tavan düştü
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        Olay, Bağcılar KİPTAŞ konutları A-1 Blokta yaşandı. Oğuz Aydın’ın evinde misafir ettiği kayınvalidesi Gülay Tunalı ütü yaptığı sırada tavan üzerine düştü. Yaralanan kadın, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tomografi çekiminin ardından durumu şüpheli bulunan Tunalı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde yatırıldı.

        "BİRDEN TAVAN BAŞIMA DÜŞTÜ"

        Tedavisi devam eden Tunalı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

        Akşamüstü evdeydik. Ütü yapıyordum. Bir anda ses geldi. Deprem oluyor zannettim. Kötü oldum. Birden tavan bütün şekilde aşağı başıma düştü. Çok kötü oldum. Tavan başıma düşünce başım dönmeye başladı. Halsizlik oldu. Hemen beni hastaneye getirdiler. 2-3 dakika önce torunum orada oyun oynuyordu. Torunum için çok korktum. Bir sene önce de yatak odasının tavanı çökmüştü. Torunum yatağın yanında karyolada yatıyordu.

        Dairede kiracı olarak oturan Oğuz Aydın ise moloz parçalarını gösterip "Allah daha beterinden korusun. 1,5 yaşındaki kızım İlay Bilge hep orada oyun oynuyordu. Tek tesellimiz ona zarar gelmemesi. Hala çok korkuyoruz" dedi.

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