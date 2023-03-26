Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı

Bağcılar'da bir kişinin husumetlisine silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda biri çocuk 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinen kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı

Giriş: 26.03.2023 - 23:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, 20.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen iki kişi Osmangazi Caddesi'nde karşı karşıya geldi.

Üzerinde silah bulunan bir kişi husumetlisine silahla ateş açtı. Olayda, saldırıya uğrayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte, caddede yürüyen biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

"5 YA DA 6 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Yaşananları anlatan bir vatandaş, "Biz yukarıda yemek yiyorduk, iftar yapıyorduk. 5 ya da 6 el silah sesi duyduk. Sonra geldik köşeye baktık, 3 kişi vurulmuştu, biri çocuktu, 8 ya da 10 yaşlarında. Tam olarak yetişemedim. Saat 20.00 gibi oldu. Muhtemelen ayaklarından vurulmuştu" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif ziyareti
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif ziyareti
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
Limon yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Limon yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.