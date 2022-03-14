BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

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Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.

"The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.

Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.

BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film: The Power Of The Dog

En İyi Yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)

En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith (King Richard)

En İyi Kadın Oyuncu: Joanna Scanlan (After Love)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur (Coda)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose (West Side Story)

En İyi Orijinal Senaryo: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

En İyi Belgesel: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

En İyi İngiliz Filmi: Belfast

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Filmi: Belfast

En iyi Sinematografi: Greig Fraser (Dune)

En İyi Uyarlama Senaryo: Coda (Sian Heder)

En İyi Animasyon Filmi: Encanto

En İyi Yabancı Film: Drive My Car

En İyi Kurgu: No Time To Die

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Dune

En İyi Görsel Efekt: Dune

En İyi Makyaj ve Saç: The Eyes Of Tammy Faye

En İyi Kostüm Tasarımı: Cruella (Jenny Beavan)

En İyi Ses: Dune (Hans Zimmer)

En İyi Orijinal Müzik: Dune

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Müzisyen ve Yönetmen: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

Yükselen Yıldız Ödülü: Lashana Lynch

Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.