Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Bafetimbi Gomis'in hedefi derbi orucunu bozmak!

Galatasaray'ı son maçlarda galibiyete taşıyan isimlerden olan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçında derbilerdeki gol orucunu bozmak istiyor! Süper Lig'de karşılaştığı 26 takımın 22'sine gol atan Gomis'in Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde ise golü yok

Giriş: 06.01.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Bafetimbi Gomis'in hedefi derbi orucunu bozmak!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri takımın en ucunda kimin görev yapacağı... 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini korurken Bafetimbi Gomis ise kendisini derbiye hazırlıyor.

İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor son haftalardaki form durumunu da yukarıya çekti. İstanbulspor karşılaşmasında duran toplardan attığı iki gol ile kilidi açan ve 3 puanın mimarı olan Gomis, Ankaragücü maçında da takımının ikinci golünü atarak Cimbom'u galibiyete taşıdı.

Ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten tecrübeli yıldız, söz konusu gollerle Galatasaray'a 13 puan kazandırdı ve bu alanda ligin zirvesine yerleşti. İlerleyen yaşına rağmen futbolundan pek bir şey kaybetmediğini gösteren Gomis derbiye de özel olarak hazırlanıyor.

DERBİLERDE GOLÜ YOK

Süper Lig'de rakip olduğu 26 takımın 22'sine gol atan Gomis, Galatasaray kariyerinde derbilerde henüz gol atamadı. İlk Galatasaray döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye üçer kez rakip olan 37 yaşındaki futbolcu derbilerde rakip fileleri sarsamadı. Geçen sezon yeniden Aslan olan Gomis, Fenerbahçe maçını boş geçerken Beşiktaş derbisinde ise 23 dakika süre aldı, golle buluşamadı. Maça ilk 11'de de başlasa sonradan da girse mutlaka gol atmak isteyen Gomis, Okan Buruk'la görüşerek hazır olduğunu ve mutlaka forma giymek istediğini iletti.

FRANSA'DAKİ DERBİLERDE GOMIS

Gomis, Fransa'daki kariyerinde çıktığı 30'un üzerinde derbide yüzde 50'ye yakın bir gol oranı tutturdu. St. Etienne, Lyon ve Marsilya formalarıyla çıktığı 37 derbide 16 gol kaydetti. Hem Lyon hem de St. Etienne formasıyla Marsilya'ya karşı 17 derbi maçına çıkan Gomis söz konusu karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlarken bu derbilerde 10 kez gol sevinci yaşadı.

St. Etienne'de oynadığı dönemde Lyon'a yedi kez rakip olan Gomis bu derbilerde iki gol kaydederken Lyon'da oynadığı dönemde ise 11 derbide St. Etienne'e rakip oldu, eski kulübüne üç gol attı. Gomis Marsilya formasıyla çıktığı iki St. Etienne derbisinde ise bir gol sevinci yaşadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Topuk arttıkça statü de yükseliyordu... Tehlikeli moda
Topuk arttıkça statü de yükseliyordu... Tehlikeli moda
Bilişim suçları operasyonu: 15 gözaltı
Bilişim suçları operasyonu: 15 gözaltı
Yolun bir tarafına perçin diğer tarafına hafriyat döküldü
Yolun bir tarafına perçin diğer tarafına hafriyat döküldü
TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama
TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.