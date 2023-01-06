Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri takımın en ucunda kimin görev yapacağı... 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini korurken Bafetimbi Gomis ise kendisini derbiye hazırlıyor.

İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor son haftalardaki form durumunu da yukarıya çekti. İstanbulspor karşılaşmasında duran toplardan attığı iki gol ile kilidi açan ve 3 puanın mimarı olan Gomis, Ankaragücü maçında da takımının ikinci golünü atarak Cimbom'u galibiyete taşıdı.



Ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten tecrübeli yıldız, söz konusu gollerle Galatasaray'a 13 puan kazandırdı ve bu alanda ligin zirvesine yerleşti. İlerleyen yaşına rağmen futbolundan pek bir şey kaybetmediğini gösteren Gomis derbiye de özel olarak hazırlanıyor.

DERBİLERDE GOLÜ YOK Süper Lig'de rakip olduğu 26 takımın 22'sine gol atan Gomis, Galatasaray kariyerinde derbilerde henüz gol atamadı. İlk Galatasaray döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye üçer kez rakip olan 37 yaşındaki futbolcu derbilerde rakip fileleri sarsamadı. Geçen sezon yeniden Aslan olan Gomis, Fenerbahçe maçını boş geçerken Beşiktaş derbisinde ise 23 dakika süre aldı, golle buluşamadı. Maça ilk 11'de de başlasa sonradan da girse mutlaka gol atmak isteyen Gomis, Okan Buruk'la görüşerek hazır olduğunu ve mutlaka forma giymek istediğini iletti.

FRANSA'DAKİ DERBİLERDE GOMIS Gomis, Fransa'daki kariyerinde çıktığı 30'un üzerinde derbide yüzde 50'ye yakın bir gol oranı tutturdu. St. Etienne, Lyon ve Marsilya formalarıyla çıktığı 37 derbide 16 gol kaydetti. Hem Lyon hem de St. Etienne formasıyla Marsilya'ya karşı 17 derbi maçına çıkan Gomis söz konusu karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlarken bu derbilerde 10 kez gol sevinci yaşadı.

St. Etienne'de oynadığı dönemde Lyon'a yedi kez rakip olan Gomis bu derbilerde iki gol kaydederken Lyon'da oynadığı dönemde ise 11 derbide St. Etienne'e rakip oldu, eski kulübüne üç gol attı. Gomis Marsilya formasıyla çıktığı iki St. Etienne derbisinde ise bir gol sevinci yaşadı.