Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Futbolcu Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İzin gününde alışveriş turuna çıkan 37 yaşındaki oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı.

Gomis, daha sonra bir restoranda yemek yedikten sonra oradan ayrıldı.