Yapay zeka ile bankalardan 35 milyon dolar çaldılar!

BÜYÜK VURGUN... Son dakika: Yapay zeka ile 35 milyon doları çaldılar

HABERTURK.COM

2020'nin başlarında, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir banka müdürü, sesini tanıdığı ve daha önce konuştuğu bir şirketin müdüründen bir telefon aldı. Müdürün iyi haberleri vardı: Şirketi bir satın almak üzereydi, bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesine ihtiyacı vardı.

Prosedürleri koordine etmek için Martin Zelner adında bir avukat tutulmuştu ve banka müdürü gelen kutusunda müdür ve Zelner'den gelen e-postaları görebiliyor ve paranın transferinin gerekli olduğunu doğrulayabiliyordu. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı.

Forbes tarafından ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesine göre, BAE Centennial Bank tarafından tutulan ABD merkezli hesaplara giren 400 bin dolarlık çalıntı paranın izini sürmek için ABD’den yardım istedi.

Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullandı. BAE, aralarında banka müdürleri ve finans uzmanlarının bulunduğu 17 kişinin aldatıldığını söyledi. Kurbanların ismi ise açıklanmadı.

ABD’li avukat Martin Zelner konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.