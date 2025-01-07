BAE'den Gazze'de yeni yönetim teklifi

Reuters'a konuşan bir yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ABD ve İsrail'e Gazze ile ilgili önemli bir teklifte bulunduğunu ifade etti. Teklife göre, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesiyle birlikte oluşacak güç boşluğu BAE, İsrail, ABD ve diğer ülkelerin katılım göstereceği uluslararası bir yapı tarafından doldurulacak. Kurulacak olan uluslararası yönetim, Filistin Ulusal Yönetimi idareyi ele alıncaya kadar sürecek.

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Birleşik Arap Emirlikleri özellikle ABD ve İsrail ile olan diplomatik ilişkileri ile Gazze'de arabulucu bir pozisyonda olmaya çaba harcıyor. BAE, Gazze'nin Filistin Ulusal Yönetimi tarafından yönetilmesi gerektiğini dile getirirken İsrail'in bu duruma pek sıcak bakmadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Reuters'a yaptığı açıklamalara göre Gazze'deki kurulacak düzenle ilgili BAE dâhil olmak birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.