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        Haberler Dünya BAE'de perşembe gününden bu yana kayıp olan haham ölü bulundu | Dış Haberler

        BAE'de perşembe gününden bu yana kayıp olan haham ölü bulundu

        İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü bulunduğunu duyurdu. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:44
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        İsrail: BAE'de kayıp olan haham ölü bulundu
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        İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü bulunduğunu duyurdu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığını duyurdu.

        Cesedin BAE istihbaratı ve güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği'nin Kogan'ın ailesiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

        Olay hakkında BAE makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

        İsrail'den vatandaşlarına BAE'ye seyahat uyarısı

        Birleşik Arap Emirlikleri’nde 21 Kasım'dan bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü olarak bulunmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE’ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

        Konseyden yayımlanan uyarıda, BAE'de bulunan İsrail vatandaşlarının "İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmaları" uyarısında bulunuldu

        Uyarıda, BAE’ye seyahat eden İsrail vatandaşlarının sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınmaları istendi.

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        #israil
        #BAE
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