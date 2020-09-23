Kendi özel sosuyla hazırlanan patates salatası, başlı başlına bir ana yemek olabilir. Tereyağında kavrulan çıtır çıtır bademlerin yarattığı aroma, damaklarınızda iz bırakacağa benziyor. Tarifi evinizde denemek ve püf noktalarından faydalanmak istiyorsanız tüm aşamaları takip edin. Bademli çipura ve patates salatası ile sevdiklerinize güzel bir akşam yemeği ikram edin.
Bademli Çipura Ve Patates Salatası İçin Gereken Malzemeler:
1 adet büyük boy çipura
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı çiğ badem
Patates Salatası İçin;
4 adet küçük boy taze patates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası
4 adet portakallı ve limonlu dolma zeytin
4 dal maydanoz
1 dal taze soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı isot
1/4 çay kaşığı tuz
Bademli Çipura Ve Patates Salatası Yapılışı:
Öncelikle taze patatesleri, sıcak suda 15- 20 dakika haşlayın.
Haşlanan patatesleri süzün, ılınması bir kenarda bekletin.
Kabuklarını soyduktan sonra iri küpler halinde doğrayın.
Maydanoz ve taze soğanları incecik kıyın.
Portakal ve limon dolgulu zeytinleri halka halka kesin.
Sosu için; tatlı biber salçası, domates salçası, isot, tuz, zeytinyağı, kırmızı şarap sirkesi ve limon suyunu karıştırın.
Sosu, doğradığınız yeşillikler ve baby patatesler ile harmanlayın.
Çiğ bademleri, aromasını vermesi için ortadan ikiye kesin.
Büyük boy çipurayı, temizledikten sonra kılçıklarını çıkartın.
İki kişi için dört parça fileto çipura hazırlayın.
Tereyağını tavada eritin.
Fileto çipuraları, kızgın ateşte arkalı önlü 2- 3 dakika kadar kızartın.
Ardından çiğ bademleri ekleyin ve ocağın altını kısın.
Tereyağını, balıkların üzerine gezdirin.
Kısık ateşte, 10- 12 dakika bademlerle birlikte pişirin.
Bademli çipuralarınızı, patates salatası ile beraber servis tabağına alın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Çiğ bademlerin aromasını balığa geçirmek için önce kızgın sonra kısık ateşte, tereyağında kavurmaya dikkat edin.
File bademi, kısa sürede kavrulacağı için kullanmayın.
Taze patatesleri çok fazla haşlamayın.
Patates salatasına deniz börülcesi de ekleyebilirsiniz.
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