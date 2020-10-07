Badem unu; öğütülmüş bademlerden yapılır. Yapılan işlem; kabukları soymak için kaynar suda bademleri bekletmek, ardından öğütmek ve onları ince un haline getirmektir. Badem unu; besin maddeleri bakımından zengindir. Badem unu özellikle vücudunuzda antioksidan görevi gören, yağda eriyebilir bir bileşik olan E vitamini bakımından zengindir. Yaşlanmayı hızlandıran ve kalp hastalığı ve kanser riskinizi artıran serbest radikaller adlı zararlı moleküllerden gelen hasarları önler. Aslında, birçok çalışma daha yüksek E vitamini alımını kalp hastalığı ve Alzheimer’ın daha düşük oranları ilişkilendirmiştir. Magnezyum, badem ununda bol miktarda bulunan başka bir besindir. Vücudunuzdaki birçok proseste bulunur ve iyileştirilmiş kan şekeri kontrolü, azaltılmış insülin direnci ve düşük kan basıncı da dahil olmak üzere çeşitli yararlar sağlar.
28 gr badem unu besin değerlerini şu şekildedir:
Kalori: 163
Yağ: 14,2 gr
Protein: 6,1 gr
Karbonhidrat: 5,6 gr
Diyet lifi: 3 gr
E Vitamini: %35 RDI
Manganez: %31 RDI
Magnezyum: %19 RDI
Bakır %16 RDI
Fosfor %13 RDI
RDI: günlük alınması gereken miktarı karşılayan değerdir.
Badem Unu Kan Şekerini Nasıl Etkiler?
Rafine buğdayla yapılan gıdalar karbonhidratlar açısından yüksektir ancak yağ ve lif oranı düşüktür. Bu, kan şekeri düzeylerinde yüksek artışlara, ardından hızlı düşüşlere neden olabilir, bu da yorgun ve aç hissetmenize, aynı zamanda şeker ve kalorileri yüksek besinlere ihtiyaç duymanıza neden olabilir. Tersine, badem unu karbonhidrat bakımından düşük ancak sağlıklı yağ ve lif bakımından yüksektir. Bu özellikler düşük bir glisemik indeksi verir, yani sürekli bir enerji kaynağı sağlamak için yavaş yavaş kanınıza şeker salmaktadır. Badem ununda oldukça iyi miktarda magnezyum bulunur. Tip 2 diyabetli kişilerin %25-38’inde magnezyum eksikliği olduğu ve beslenme veya takviyeleri yoluyla düzeltmesi, kan şekerini önemli ölçüde düşürebilir ve insülin işlevini iyileştirebilir. Aslında, badem ununun insülin işlevini geliştirme kabiliyeti aynı zamanda düşük magnezyum düzeyleri veya normal magnezyum düzeyleri olan fakat fazla kilolu olan tip 2 diyabetli olmayan kişiler için de geçerli olabilir. Bu, bademlerin düşük glisemik özelliklerinin ve yüksek magnezyum içeriğinin, tip 2 diyabetli ya da onsuz insanlardaki kan şekerini kontrol etmesine yardımcı olabileceği anlamına gelir.
Badem Unu Glütensiz mi?
Buğday unları, glüten adı verilen bir protein içerir. Hamurun esneyebilmesine yardımcı olur ve pişirme esnasında havayı tutarak yükselir ve kabarık olur. Çölyak hastalığı veya buğdaya alerjisi olanlar glütenli gıdaları yiyemezler, çünkü vücudu zararlı olduğunu düşünerek yanılır. Bu kişiler için vücut, glüteni vücuttan çıkarmak için otoimmün bir yanıt üretir. Bu tepki, bağırsağın astarına zarar verir ve şişkinlik, ishal, kilo kaybı, deri döküntüleri ve yorgunluk gibi belirtilere neden olabilir. Neyse ki, badem unu hem buğday içermez hem de glütensizdir, bu nedenle buğday veya glütene karşı hassas olanlar için pişirme için mükemmel bir alternatiftir. Yine de satın aldığınız badem ununun ambalajını kontrol etmek önemlidir. Bademler doğal olarak glütensizdir, ancak bazı ürünler glütenle kombine olabilir.
Badem Ununun Faydaları Nelerdir?
Badem Ununu Nasıl tüketmek gerekiyor?
Böylesi sağlıklı bir gıdayı şeker ve bolca yağ ile kalori deposu haline dönüştürmek yerine bademi daha doğru şekilde tüketmek kıymetli. Örneğin badem alerjisi olmayan çocuğunuza badem unundan pekmezli ya da ballı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Kahvaltı için yoğurdunuza bir miktar badem unu ile lezzet katabilirsiniz. Ama ne olursa olsun sağlıklı bir beden için her gün çiğ badem yemeniz çok önemli. Şayet hamur işlerinden, tatlılardan vazgeçemiyorsanız da bunlara normal un yerine badem unu kullanmanız sizin ve sevdikleriniz yararına olacaktır.
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