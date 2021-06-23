"MANTIKLI OLAN KÜÇÜLMEYE GİTMEK"

İşçil, ardından pandemi nedeniyle yaptığı, "Kendi yağımızda kavuruluyoruz" sözlerine açıklık getirmişti.

Ünlü isim, "Allah'a şükür yani. Ne açıktayız, ne bir şeyiz ama benim öyle yüzlerce evim falan yok. Olana da Allah bereket versin. Şimdi bu durumun nereye kadar devam edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak gerek. Mantıklı olan küçülmeye gitmek. Henüz önümüzü görmüyoruz. Zenginin de, normal insanın da..." şeklinde konuşmuştu.