Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel, "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim." açıklamasını yapmış ardından Demet Şener de arkadaşına "Bize para değil, gerçek aşk lazım." sözleriyle destek vermişti.

Daha sonra konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Şıkel, "Benim o cümleyi kurma sebebim; kadınları ve erkekleri kategorize etmememiz gerektiğini vurgulamaktı. Sözlerim farklı bir şekilde manşet oldu. 'Fakir sevgili olur mu, olmaz mı' diye tartışma çıktı. Ben insanları; kazançları, yakışıklılığı ya da çirkinliği ile kategorize etmenin yanlış olduğunu söylemek istemiştim. İnsanları asla sınıflandırmam." demişti.