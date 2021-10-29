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Bade İşçil: Fakir de olur ama gönlüme göresini bulamadım - Magazin haberleri

Bade İşçil: Fakir de olur ama gönlüme göresini bulamadım

Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel, "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" açıklamasını yapmış ardından Demet Şener de ünlü mankene "Bize para değil, gerçek aşk lazım" sözleriyle destek vermişti. Önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıyan oyuncu Bade İşçil, "Fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna "Ben aşık olduktan sonra fakir falan fark etmez. Şu an fakir de zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım" dedi

29.10.2021 - 12:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden İşçil, dizi teklifleri aldığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

  • O İDDİALARI YALANLADI

    Sarıyer'den 4 milyon TL'ye villa aldığı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren 38 yaşındaki oyuncu, "Taşındım ama 4 milyona Sarıyer’de üç katlı havuzlu ev varsa gidip hemen alayım." ifadelerini kullarak, iddiaları yalanladı.

  • Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel, "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim." açıklamasını yapmış ardından Demet Şener de arkadaşına "Bize para değil, gerçek aşk lazım." sözleriyle destek vermişti. 

    Daha sonra konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Şıkel, "Benim o cümleyi kurma sebebim; kadınları ve erkekleri kategorize etmememiz gerektiğini vurgulamaktı. Sözlerim farklı bir şekilde manşet oldu. 'Fakir sevgili olur mu, olmaz mı' diye tartışma çıktı. Ben insanları; kazançları, yakışıklılığı ya da çirkinliği ile kategorize etmenin yanlış olduğunu söylemek istemiştim. İnsanları asla sınıflandırmam." demişti.

  • "AŞIK OLDUKTAN SONRA FAKİR DE ZENGİN DE FARK ETMEZ"

    Bade İşçil, gazetecilerin konuyu hatırlatması üzerine "Fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

    İşçil, "Ben aşık olduktan sonra fakir falan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz, kadın zengin baştan yaratıyor. Fakir de zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım." dedi.

  • EVLİLİĞİ 3 YIL SÜRDÜ

    Öte yandan Bade İşçil, 2013–2016 yılları arasında iş insanı Malkoç Sualp ile evlilik yaşamıştı. İkilinin bu evlilikten Azur adında çocukları dünyaya gelmişti.

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