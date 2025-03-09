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        Haberler Magazin Bade İşçil: Ben her gün hediyelere boğulmalıyım - Magazin haberleri

        Bade İşçil: Ben her gün hediyelere boğulmalıyım

        Aşiyan sahilinde yürüyüş yaparken görüntülenen Bade İşçil, Yunanistan seyahatinden ve projelerdeki seçimlerinden bahsetti. İşçil, özel günler hakkında ise, "Ben her gün hediyelere boğulmalıyım" diyerek dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 00:27 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:27
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        "Ben her gün hediyelere boğulmalıyım"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün Aşiyan sahilinde yürüyüş yaparken basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Yürüyüş esnasında kısa bir mola vererek sohbet eden İşçil, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a yaptığı seyahati anlattı.

        İşçil; "Arkadaşlarımla birkaç günlüğüne Yunanistan’a gittik. Arabayla gittik, yürüyüşe çıkmadım, oradan mı anladınız gittiğimi? Selanik’e gittik, Atatürk’ün evini dışarıdan görebildim, tadilattaydı. Yorucu geçti, uçak dışında yurt dışına arabayla gitmek benim için farklı bir heyecandı" dedi.

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        "PARA İÇİN BEĞENMEDİĞİM PROJEYE ASLA KATILMAM"

        Ünlü oyuncu, uzun zamandır bir projede yer almamasıyla ilgili sorulara ise, "Para için beğenmediğim ve yer almak istemediğim bir projede olmam. Tabii ki hepimiz para kazanmak için bu işi yapıyoruz ama beğenmem lazım. Yoksa çok para yine verseler de olmaz. 3-5 bölümde biten bir projede olmak, kariyerime zarar verir. Ekranda olmayı sevenler kabul edebilir, ama herkesin kendi tercihi bu" şeklinde yanıt verdi.

        "BEN HER GÜN HEDİYELERE BOĞULMALIYIM"

        Basın mensuplarının "14 Şubat geride kaldı, sizin için bir anlamı oldu mu?" sorusuna ise İşçil, "Benim için özel günler çok da özel değil. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü... Ben her günün insanıyım. Ben her gün hediyelere boğulmalıyım, kimse yok ki" diyerek kahkaha attı.

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