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İstanbul'da olay, saat 07.00 sıralarında Maltepe'de İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerindeki 4 katlı binanın dördüncü katında Yunus Y. ve bacanağı Malik A. dün akşam birlikte alkol aldı.

İKİ BACANAK ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre bu sabah iki bacanak arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

8 EL ATEŞ ETTİ Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Y.'ye 8 el ateş açtı.

HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞTI Kurşunların isabet ettiği Yunus Y. kendi imkanlarıyla bir otomobile binerek yakında bulunan özel bir hastaneye gitmek istedi. Yunus Y. hastane önünde araç içerisinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Malik A. ise olay yerinden kaçtı.

BİNADA İNCELEME YAPILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın bulunduğu yerde önlem alarak binanın dördüncü katında ve çatıda inceleme yaptı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Hayatını kaybeden Yunus Y. Hastane önünde de inceleme yapan ekipler kaçan silahlı saldırgan Malik A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.