Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul Maltepe'de, bacanak kavgası cinayetle bitti! - Güncel haberler

        Bacanak kavgası cinayetle bitti!

        İstanbul Maltepe'de, iki bacanak arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bacanaklardan biri silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Katil zanlısı Malik A.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da olay, saat 07.00 sıralarında Maltepe'de İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerindeki 4 katlı binanın dördüncü katında Yunus Y. ve bacanağı Malik A. dün akşam birlikte alkol aldı.

        İKİ BACANAK ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre bu sabah iki bacanak arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

        8 EL ATEŞ ETTİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Y.'ye 8 el ateş açtı.

        HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞTI

        Kurşunların isabet ettiği Yunus Y. kendi imkanlarıyla bir otomobile binerek yakında bulunan özel bir hastaneye gitmek istedi. Yunus Y. hastane önünde araç içerisinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Malik A. ise olay yerinden kaçtı.

        BİNADA İNCELEME YAPILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın bulunduğu yerde önlem alarak binanın dördüncü katında ve çatıda inceleme yaptı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Hayatını kaybeden Yunus Y.
        Hayatını kaybeden Yunus Y.

        Hastane önünde de inceleme yapan ekipler kaçan silahlı saldırgan Malik A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa