Baca temizliği faciayla sonuçlandı!
Kırıkkale'de 51 yaşındaki Sünbül Ş., çatı katında baca temizliği yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kırıkkale'de baca temizlediği sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü
AA'da yer alan habere göre Kırıkkale'de binanın çatı katında baca temizliği yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.
AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI
Alınan bilgiye göre, Sünbül Ş. (51), 4 katlı apartmanın çatı katında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.