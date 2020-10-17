Babil yeni bölüm her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü saat 20.00'de ekrandaydı. Bu yıl 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Babil 1. bölümde neler oldu? Babil 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 17. bölüm ön izlemesi izle...

BABİL 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Onur Saylak gibi isimlerin bulunduğu Babil 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak Babil 17. bölümden bir sahne paylaşıldı.

BABİL 17. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ İZLE

BABİL 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda’yı, İrfan’sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan’ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan’ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen’e bir kez daha meydan okuyor.