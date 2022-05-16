Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı sezonun son maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, son kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.

Maçın ardından Feghouli çocukları ile birlikte tribünlere el sallarken, Babel de "üçlü" çektirerek taraftarlara veda etti.