İstanbul Beykoz'da bir sitenin kapıcısı evde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi Oğul gözaltına alınırken haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

TABANCAYLA VURDU

Acı olay, saat 16.00 sıralarında Çubuk Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bina görevlisi Murat A. (45),evlerinde bilinmeyen bir nedenle oğlu Koray A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Koray Adıyaman tabancayla babasına ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan bina sakinlerine polise haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Koray A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Murat Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelmesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti haber alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.