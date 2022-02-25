Babasını öldürüp, balkondan atladı

DHA

Ankara'da ailesi ile yaşayan Faruk Çelik (34), emekli imam olan babası Zarif Çelik'i (75) darbederek öldürdükten sonra evin balkonundan atladı.

Olay, dün saat 18.00 sularında Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faruk Çelik, emekli imam olan babası Zarif Çelik'le tartışmaya başladı.

KARDEŞİNİ ARAYIP, 'HAKKINI HELAL ET' DEDİ

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Babasını darbeden Faruk Çelik, daha sonra kardeşini arayarak "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" dedi. Faruk Çelik'e ulaşamayan kardeşi, olayı emniyete ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen emniyet ekipleri, darbedilerek öldürülen baba Zarif Çelik'in cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5'inci katın balkonundan atlayan Faruk Çelik ise, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.