Babasını dövdüler! Sonrası dehşet!

DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, bugün saat 11.00 sıralarında hemzemin geçit önünde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre Burkay K. (20),geçen hafta babasını darp eden Hasan Ayaz (58) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Burkay K., Hasan Ayaz'ı darp etti.

YAŞLI ADAMIN BİLİNCİ KAPANDI

DHA'da yer alan habere göre kalp hastası olan Hasan Ayaz'ın bilinci kapandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz, hayatını kaybetti. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.

JANDARMA ZANLIYI GÖZALTINA ALDI

Olay sonrası Jandarma ekipleri, Burkay K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.