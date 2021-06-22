Prenses Latife özgür!

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Dubai'den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan'da babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai'ye getirilen Prenses Latife'nin özgürlüğüne kavuştuğu aktarıldı.

Prenses Latife'nin özgürlüğü için yürütülen kampanyanın insan hakları avukatı David Haigh, "Latife'nin pasaportuna sahip olmasından, gezmesinden mutluluk duyuyoruz. Bunlar özgürlüğü için çok pozitif adımlar" dedi.

Instagram'da Prenses Latife'nin arkadaşı Sioned Taylor tarafından Madrid Havalimanı'ndan paylaşıldığı tespit edilen fotoğrafta, "Latife ile güzel bir Avrupa tatili. Keşfetmekten eğleniyoruz!" ifadelerini kullandı. Bir kullanıcının "Latife nasıl?" sorusuna, "O çok iyi" cevabını verdi.

Geçtiğimiz ayda Prenses Latife'nin iki arkadaşıyla bir alışveriş merkezinde fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Şubat ayında BBC, Prenses Latife'nin Dubai'de "esir tutulduğunu ve hayatından endişe ettiğini söylediği" bir video paylaşmıştı.