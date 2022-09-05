Babası kemoterapi görüyordu! 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü!

İzmir Buca'da, saat 04.00 sıralarında Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi yakınındaki müstakil evde kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı.
BABASI KANSER HASTASIYDI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kanser hastası olduğu öğrenilen Kazım Vurgun (68), kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 Sokak'ta bulunan müstakil eve taşındı.
BABA İLE OĞLU TARTIŞMAYA BAŞLADI
Burada yalnız yaşayan iki çocuk babası Vurgun'un, oğlu A.V. ile uzun bir süredir konuşmadığı ve yeni evine geldiği için oğlu ile barıştığı öğrenildi. Bugün tekrar ziyarete gelen A.V. ile babası Kazım Vurgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
BIÇAKLA BABASINA SALDIRDI
A.V. evde bulunan bıçakla, babasına saldırdı. Bu sırada kaçmaya çalışan Kazım Vurgun, sırtına aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, suç aleti ile birlikte A.V.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kazım Vurgun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kazım Vurgun'un öldüğünü öğrenen bir yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
ÖLEN ANNESİ VE ABLASI HAKKINDA KONUŞTUĞU İDDİASI
Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan A.V. ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazım Vurgun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!