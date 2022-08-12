Babanın tüfeği oğlu öldürdü!

İHA

Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek köyünde yaşayan 16 yaşındaki Enis Nuri Yıldırım, evde babasına ait tüfeği temizlemek istedi.

KENDİSİNİ VURDU HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre temizlemeye çalıştığı tüfeğin kazara ateş olması neticesinde yaralanan Enis Nuri Yıldırım, Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

16 YAŞINDAKİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Yıldırım’ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dereyücek köyü Sökü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.