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Oğlunun öldüğü ilde yaşamak istemeyen babanın tayin sorununu KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan bir başvuru yürekleri dağladı. Buna göre üniversite okurken yaşamını yitiren oğlunun hatırlarının olduğu şehirde yaşamak istemeyen babanın tayin isteği, KDK tavsiye kararı ile yerine getirildi

Giriş: 11.06.2023 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Babanın tayin isteğinde yürek yakan hikaye! - Günün öne çıkan haberleri
DHA

Üniversite okurken hayatını kaybeden oğlunun hatıralarının olduğu ilde yaşamak istemeyen öğretmen babanın tayin talebi, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) tavsiye kararı ile yerine getirildi.

DHA'nın haberine göre öğretmen baba, başka bir ildeki üniversiteyi kazanan oğlunun yanında olabilmek için tayinini o ile aldırdı. Öğretmen baba, oğlunun üniversite eğitimi sırasında yaşamını yitirmesi üzerine, onun hatıralarının olduğu ilde üzüntüsü arttığı gerekçesiyle tekrar eşiyle memleketine dönmek için Aralık 2022'de tayin istedi.

YAKINLARININ BULUNDUĞU İLE GİTMEK İSTEDİ

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, oğlunun ölümünün üzerinden 1 yıl geçtiği gerekçesiyle babanın tayin talebini kabul etmedi. Ocak dönemi mazeret tayin başvurusu da kabul edilmeyen baba, KDK'ya başvuruda bulundu. Başvurucu öğretmen baba, görev yaptığı ilde sağlık ve psikolojik bakımdan çalışmasının, öğrencilere akademik ve sosyal yönden destek vermesinin mümkün olmadığını ve içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için tekrar akrabalarının bulunduğu memleketine tayin istediğini belirtti. Başvurucu, sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi ve öğretmenlik görevini hakkıyla yerine getirebilmesi için tayin talebinin yerine getirilmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, sosyal desteğin yas ve depresyon sürecini atlatmada büyük önem arz ettiği, ayrıca olayın gerçekleştiği ortamdan uzaklaşmanın da bunda kolaylaştırıcı bir etkisi olacağı gerekçesiyle tayin talebinin olumlu sonuçlandırılmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu. KDK'nın tayin talebinin kabulü yönünde Bakanlığa tavsiye kararı vermesi üzerine öğretmen babanın memleketine tayini gerçekleştirildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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