07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Babamın Ceketi filmi nerede çekildi? Babamın Ceketi oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Babamın Ceketi filmi işlediği konunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üstüne çekiyor. Babamın Ceketi filminden detaylar haberimizde.
BABAMIN CEKETİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Babamın Ceketi filminin çekimleri İstanbul, Ağva ve Dalyan'da yapıldı ve 4 hafta sürdü.
BABAMIN CEKETİ OYUNCULARI KİMLER?
Müfit Can Saçıntı'nın hem yönetmenlik koltuğunda hem de başrolünde yer aldığı Babamın Ceketi filminin oyuncu kadrosunda Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Ayşen Gruda, Uğur Demirpehlivan, Ünal Yeter yer alıyor.
BABAMIN CEKETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babamın Ceketi, evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Bir süredir birlikte olan Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istemektedir. Fakat Ferhat’ın işsiz olması evlenmeleri önünde büyük bir engeldir. Bu sırada Aslıhan’ın babasının kalp krizi geçirmesi durumu daha da çıkmaza sokar. Aslıhan’ın babası yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için baskı yapmaya başlar. Babası ölmeden önce kızının mürüvvetini görmek istemektedir. Fakat bunun için Ferhat’ın iş ve düğün için para bulması gerekir. Bu süreçte Ferhat’ın en büyük destekçilerinden biri de babası İbrahim’dir. Oğlunu okutarak en iyi babalığı yaptığını düşünen İbrahim şimdi de ona iş aramaya başlar. Mahalleden arkadaşı Penguen Ersin’in de yardımıyla iş aramaya başlayan Ferhat kendisini türlü maceraların içerisinde bulur.
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