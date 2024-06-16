Babalar Günü için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi çattı. Eşe, sevgiliye, kayınperede gönderilecek Babalar Günü mesajı arayanlar için en güzel, farklı, samimi, duygusal ve resimli seçenekleri sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2024'e özel en anlamlı, kısa ve öz Babalar Günü sözleri ve mesajı...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Sevgili Babam, her adımımda bana yol gösterdiğin, hayatın zorluklarını birlikte aştığımız için sana minnettarım. Senin gibi bir babam olduğu için çok şanslıyım. Babalar Günün kutlu olsun.

Babam, senin sevgin ve desteğin sayesinde kendimi her zaman güvende hissettim. Hayatın tüm zorluklarını senin güçlü omuzlarınla aştım. İyi ki varsın, Babalar Günün kutlu olsun.