Babagannuş tarifi, nasıl yapılır?

Babagannuş nasıl yapılır? Meze sofralarının en çok arananı şüphesiz ki patlıcandır. Hangi şekilde yaparsanız yapın yemesi çok keyifli olan bu güzel lezzet Akdeniz ve Hatay bölgesinde çok tüketilen Babagannuş olarak bu kez karşımıza çıkıyor.

Salatayı andıran bu tarifimizde ekmek bana bana yerseniz karınızı doyuran bir yemeğe dönüştürebilirsiniz.

Babagannuş malzemeler:

1/3 soğan

2 orta boy patlıcan

1 adet domates

1 adet kırmızı biber

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

2 yemek kaşığı nar ekşisi

¼ adet limon suyu

Babagannuş yapılışı: