Babacan, Bahçeli ile telefonda görüştü

DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Babacan, Devlet Bahçeli’nin geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini kendisine iletti. Görüşmede iki lider, Sayın Bahçeli’nin önemli katkılarıyla mümkün hale gelen terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesiyle ilgili çağrıya dair görüşlerini de birbirleriyle kısaca paylaştılar."

REKLAM advertisement1