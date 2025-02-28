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        Haberler Gündem Politika Babacan, Bahçeli ile telefonda görüştü | Son dakika haberleri

        DEVA Partisi: Babacan, Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü

        DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:39
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        Babacan, Bahçeli ile telefonda görüştü
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        DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi" denildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi: "Babacan, Devlet Bahçeli’nin geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini kendisine iletti. Görüşmede iki lider, Sayın Bahçeli’nin önemli katkılarıyla mümkün hale gelen terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesiyle ilgili çağrıya dair görüşlerini de birbirleriyle kısaca paylaştılar."

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