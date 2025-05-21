Babaanne ile torununun ölümü kahretti!
Düzce'de, üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G.'nin motosikletle çarptığı 65 yaşındaki Fadime Küpçük ile 6 yaşındaki torunu Egemen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Düzce'de yürek yakan kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Beyciler kavşağında dün meydana geldi.
İRAN UYRUKLU SÜRÜCÜ ÇARPTI
Alınan bilgilere göre, Düzce kent merkezi istikametine seyir halinde olan üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G. idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fadime Küpçük (65) ile torunu Egemen Küpçük'e (6) çarptı.
İKİSİ DE HAYATA VEDA ETTİ
İHA'daki habere göre kazada ağır yaralanan babaanne Fadime Küpçük (65) ve torun Egemen Küpçük (6) hastanelerde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.