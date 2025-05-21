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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babaanne ile torununun ölümü kahretti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Babaanne ile torununun ölümü kahretti!

        Düzce'de, üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G.'nin motosikletle çarptığı 65 yaşındaki Fadime Küpçük ile 6 yaşındaki torunu Egemen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:51
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        Babaanne ile torununun ölümü kahretti!
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        Düzce'de yürek yakan kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Beyciler kavşağında dün meydana geldi.

        İRAN UYRUKLU SÜRÜCÜ ÇARPTI

        Alınan bilgilere göre, Düzce kent merkezi istikametine seyir halinde olan üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G. idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fadime Küpçük (65) ile torunu Egemen Küpçük'e (6) çarptı.

        İKİSİ DE HAYATA VEDA ETTİ

        İHA'daki habere göre kazada ağır yaralanan babaanne Fadime Küpçük (65) ve torun Egemen Küpçük (6) hastanelerde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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        #düzce
        #Son dakika haberler
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