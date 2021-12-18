Yılın dizisi: 'Baba'!

Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi 'Baba'dan ilk teaser yayınlandı. 'Baba'nın fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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