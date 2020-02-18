Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın Deyrızor'a bağlı El Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde sözde üst düzey komutanı olan Yusuf Amer Almarhum'un kentte olduğunu tespit etti.

Neşet Dişkaya'nın haberine göre, DEAŞ tarafından daha önce yayınlanan infaz görüntülerinde de yer alan Yusuf Amer Almarhum düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖRGÜT ÜYESİ OĞLU DA YAKALANDI

"Abu Taki Alshamy" kod adlı Yusuf Amer Almarhum'un yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri DEAŞ'lı Almarhum'un kendisi gibi örgüt üyesi olan oğlu Kemal Elhacı'nın da Bursa'da olabileceği bilgisine ulaştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten Kemal Elhacı'nın İnegöl'de bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle ilçedeki bir adrese gece saatlerinde baskın yaptı.

Operasyonda, Suriye uyruklu DEAŞ'lı Kemal Elhacı'nın yanı sıra terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" kodu çıkarılan Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.